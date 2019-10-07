Impiden entrada a Venezuela al periodista experto en negociaciones John Carlin - Runrun

EL PERIODISTA EXPERTO EN NEGOCIACIONES John Carlin no pudo ingresar a Venezuela este 7 de octubre pues fue declarado inadmitido en el país, por lo que se suspendieron los distintos eventos en los que iba a participar.
La información fue divulgada por el comité que organizó la visita de Carlin al país.
“Lamentablemente queremos informar que nuestro invitado John Carlin no pudo ingresar a Venezuela, fue declarado inadmitido y en consecuencia informamos a todos nuestros invitados a los distintos eventos, que los mismos se encuentran suspendidos”, se lee en un breve comunicado difundido por el comité.
La visita de Carlin a Venezuela tenía como objetivo producir en la sociedad civil y política venezolana una visión distinta sobre la base de las lecciones aprendidas en ambientes de conflicto. Al tiempo de entender lo que sucedió en otros países en contexto similares y emprender el camino de la despolarización social y política para el avance del país.
John Carlin (Reino Unido, 1956) es periodista, especializado en Política y Deportes, y escritor. Fue corresponsal en Sudáfrica para ‘The Independent‘ de 1989 a 1995. Actualmente vive en Londres y trabaja para el diario ‘El País‘. Es autor de ‘El factor humano’ (Seix Barral), libro en el que se basó la película ‘Invictus‘, de Clint Eastwood, sobre la final del Mundial de Rugby de 1995, que ganó Sudáfrica después de muchos años de boicot deportivo por el Apartheid.
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