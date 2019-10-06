Más de 450 pasajeros varados tras volcamiento en autopista Caracas-La Guaira - Runrun

MÁS DE 450 PASAJEROS de vuelos provenientes de Panamá y Medellín quedaron varados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a la espera de que se habilite el paso en la autopista Caracas-La Guaira. La vía fue cerrada a las 11: 30 de este domingo 6 de octubre luego de que una gandola de Pdvsa Gas se volcó.
Los vuelos llegaron aproximadamente a las 4: pm, pero a esta hora todavía no se había reactivado el acceso a la vía que permanecía cerrada en ambos sentidos. Por la carretera vieja el paso también estaba restringido.
La arteria vial estaba bloqueada por la gandola que permanecía a lo largo de la autopista. Las autoridades de Pdvsa Gas, con el apoyo de Protección Civil y Tránsito Terrestre trabajaron durante aproximadamente cinco horas en el proceso de trasegado de gas de la unidad. El trabajo culminó a las 5: 10 pm.
Una vez que sea retirada la unidad de carga pesada, corresponderá a las autoridades habilitar el paso por la zona. En el accidente no hubo personas heridas. El vuelco ocurrió luego que el caucho delantero del lado del conductor explotara y ocasionará que el conductor perdiera el control de la unidad.
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