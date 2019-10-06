 Más de 450 pasajeros varados tras volcamiento en autopista Caracas-La Guaira - Runrun
Lo último
   

Buscar

Más de 450 pasajeros varados tras volcamiento en autopista Caracas-La Guaira

El Pitazo6 octubre, 20192min53

Artículos Relacionados

NoticiasTop 5

El Mañanero de hoy #7-Oct: Las 8 noticias que debes saber

NoticiasTop 5

Gandola Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira

Noticias

Humano Derecho #138 con Darlymar Ruocco y Evelyn Pinto, representantes de RedUni

FORMATO-NOTAS-RR-1.png

MÁS DE 450 PASAJEROS de vuelos provenientes de Panamá y Medellín quedaron varados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a la espera de que se habilite el paso en la autopista Caracas-La Guaira. La vía fue cerrada a las 11: 30 de este domingo 6 de octubre luego de que una gandola de Pdvsa Gas se volcó.

Los vuelos llegaron aproximadamente a las 4: pm, pero a esta hora todavía no se había reactivado el acceso a la vía que permanecía cerrada en ambos sentidos. Por la carretera vieja el paso también estaba restringido.

La arteria vial estaba bloqueada por la gandola que permanecía a lo largo de la autopista. Las autoridades de Pdvsa Gas, con el apoyo de Protección Civil y Tránsito Terrestre trabajaron durante aproximadamente cinco horas en el proceso de trasegado de gas de la unidad. El trabajo culminó a las 5: 10 pm.

Una vez que sea retirada la unidad de carga pesada, corresponderá a las autoridades habilitar el paso por la zona. En el accidente no hubo personas heridas. El vuelco ocurrió luego que el caucho delantero del lado del conductor explotara y ocasionará que el conductor perdiera el control de la unidad.

Post Views: 53

Enviar Comentarios

anteriorGandola Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira

siguienteEl Mañanero de hoy #7-Oct: Las 8 noticias que debes saber

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios