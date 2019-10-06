Gandola Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira - Runrun

Una gandola de Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira sentido al litoral a la salida del primer viaducto, razón por la cual se mantiene cerrado el paso en la vía. El paso en ambos sentidos de la autopista está restringido. Las autoridades competentes ya se encuentran en el lugar.
Una gandola de Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira sentido al litoral a la salida del primer viaducto, razón por la cual se mantiene cerrado el paso en la víahttps://t.co/KYbhYjMYHS
— El Pitazo (@ElPitazoTV) October 6, 2019
#6Oct Un desperfecto mecánico provocó el volcamiento de la gandola de PDVSA Gas en la autopista Caracas – La Guaira. Afortunadamente no hubo otros vehículos afectados. El conductor del vehículo pesado sufrió lesiones leves.
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Vía: VenezuelaInformaHoy🎥
— Reporte Ya (@ReporteYa) October 6, 2019
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