Gandola Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira - Runrun

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Gandola Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira

Redacción Runrun.es6 octubre, 20191min19

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Una gandola de Pdvsa Gas se volcó en la autopista Caracas-La Guaira sentido al litoral a la salida del primer viaducto, razón por la cual se mantiene cerrado el paso en la vía. El paso en ambos sentidos de la autopista está restringido. Las autoridades competentes ya se encuentran en el lugar.

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