Guaidó: La activación del TIAR deja claro que no hemos perdido el tiempo - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO JUAN GUAIDÓ se refirió este martes 24 de septiembre a la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobada este lunes por los países miembros.
En una entrevista concedida a VpiTV, Guaidó dijo: “La activación del TIAR constituye una victoria importante, y deja claro que no hemos perdido el tiempo”.
“Se puede entender la situación en la que estamos pero lo hemos dicho: tampoco hay soluciones mágicas. La resolución es producto de mucho trabajo y de visibilizar la crisis ante el mundo”, agregó.
Por otra parte, indicó que es necesaria más presión para solucionar el conflicto, al tiempo que habló sobre la “elaboración de una estrategia” que hasta ahora “no es suficiente”-
“Lo más importante es discutir la propuesta para lograr el cese de la usurpación, la transición, la renovación del CNE y unas elecciones presidenciales libres”, señaló.
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Asimismo, dijo que la comunidad internacional ayudará “hasta donde pueda hacerlo”, destacando que el proceso “depende de todos los venezolanos”.
“No debemos confiar solamente en una persona, todos debemos aportar”, agregó Guaidó.
*Con información de La Patilla
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