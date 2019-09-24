El Mañanero de hoy #24Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

ENTRE CUATRO Y OCHO HORAS DIARIAS puede pasar sin servicio de electricidad un venezolano en el interior del país.
Países del TIAR acuerdan sancionar a dirigentes del gobierno de Maduro
Gobierno y partidos minoritarios instalarán ocho mesas de trabajo para abordar acuerdos
Profesores de la UCV rechazaron injerencia del régimen en procesos electorales
Abrams pide más presión contra el régimen de Maduro: “Queremos un cambio”
Entre cuatro y ocho horas sin luz pasan usuarios en interior del país según Cedice
Tarek William Saab solicitó orden de captura contra la asistente de Laidy Gómez
Oficina de Derechos Humanos de la ONU y gobierno de Maduro firman Memorando de Entendimiento
Grupo de Lima renueva su apoyo a Juan Guaidó y reitera su preocupación por la crisis venezolana
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“El bloque parlamentario del cambio, con diputados y diputados de la alianza revolucionaria, se reincoporan con la AN en desacato mañana (24 de septiembre). Es parte de los acuerdos logrados en esa mesa de diálogo”, Nicolás Maduro #23Sept.
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