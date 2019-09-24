El Mañanero de hoy #24Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #24Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es24 septiembre, 20194min25

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“El bloque parlamentario del cambio, con diputados y diputados de la alianza revolucionaria, se reincoporan con la AN en desacato mañana (24 de septiembre). Es parte de los acuerdos logrados en esa mesa de diálogo”, Nicolás Maduro #23Sept.

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