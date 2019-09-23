El Mañanero de hoy #23Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #23Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es22 septiembre, 20195min11

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EL PRESIDENTE ENCARGADO DE LA REPÚBLICA Y LÍDER de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció los nombres de los funcionarios que integrarán la delegación que su gobierno enviará a Naciones Unidas, la cual estará encabezada por el Comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges; el Embajador ante los EE UU, Carlos Vecchio; y el Comisionado para la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, así como diputados y víctimas.

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“La ONU es el último reducto de diplomacia que le queda a este régimen y poco a poco ha dado demostraciones claras de que se encuentra del lado de los venezolanos. Nuestro propósito es que la voz de los venezolanos continúe siendo escuchada cada vez más y más fuerte”, Miguel Pizarro, comisionado presidencial de Juan Guaidó ante la Organización de Naciones Unidas #22Sept.

Precio de @BarrilVenezuela es $55.35 base a WTI de $58.09 (del 20 de septiembre).

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