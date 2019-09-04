El Mañanero de hoy #4Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL DIRECTOR DEL CICPC, DOUGLAS Rico, anunció vía Twitter que este organismo policial abrió una investigación a la academia de modelaje Belankazar “para determinar los hechos que ocurren dentro” de ella, después de que se recibieran denuncias de supuesta explotación infantil.
Reverol anuncia detención de 17 personas por contrabando de combustible
Guaidó sobre las FARC: “El tiempo juega en contra de la soberanía y de la estabilidad de la región”
Diario El País: El 85% de la minería ilegal del Amazonas está en Venezuela
Walter Márquez: Fiscal de la CPI debería ser inhabilitada
Cicpc investigará a la academia de modelaje Belankazar por denuncias de explotación infantil
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“Maduro financia grupos terroristas de manera directa e indirecta a través del lavado de dinero y la explotación minera. También les permite el libre tránsito por el territorio nacional”, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela #3Sept.
Precio de
es @BarrilVenezuela $51.41 base a WTI de $53.95
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