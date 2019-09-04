El Mañanero de hoy #4Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #4Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es4 septiembre, 20194min2

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“Maduro financia grupos terroristas de manera directa e indirecta a través del lavado de dinero y la explotación minera. También les permite el libre tránsito por el territorio nacional”, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela #3Sept.

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