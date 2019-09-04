Cicpc investigará a la academia de modelaje Belankazar por denuncias de explotación infantil - Runrun

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Cicpc investigará a la academia de modelaje Belankazar por denuncias de explotación infantil

Redacción Runrun.es3 septiembre, 20192min1

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EL DIRECTOR DEL CICPC, DOUGLAS Rico, anunció vía Twitter que este organismo policial abrió una investigación a la academia de modelaje Belankazar “para determinar los hechos que ocurren dentro” de ella, después de que se recibieran denuncias de supuesta explotación infantil.  

“Pedimos apoyo de todas las personas que hayan sido víctimas, para que se dirijan a la División De Investigación y Protección en Materia Del Niño, Adolescente, Mujer y Familia a los fines de ser entrevistados”, tuiteó.

Rico también indicó que el cuerpo policial interrogará a los directivos de la academia y a los padres de las menores involucradas.

Por otro lado, el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, precisó vía Twitter que a su despacho habían llegado denuncias de parte de familiares “de presuntas víctimas de exposición de vídeos y fotografías de niñas y adolescentes previo cobro en dólares”.

 

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