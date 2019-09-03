El Mañanero de hoy #3Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL MINISTERIO PÚBLICO ACUSÓ A dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por su presunta responsabilidad en el incumplimiento “de mecanismos necesarios de custodia durante el suicidio del concejal metropolitano, Fernando Albán”.
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Acusan a dos funcionarios del Sebin por caso de del concejal Fernando Albán
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“Lo que queremos nosotros no es una intervención militar de la comunidad internacional, sino una salida pacífica, política, democrática con la Constitución de Venezuela. ¿Cómo pueden tener una democracia cuando la gente no puede escoger con votos?”, Jimmy Story, encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos #2Sept.
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