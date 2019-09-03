El Mañanero de hoy #3Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #3Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es3 septiembre, 20194min3

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mañanero vespertino La cita

“Lo que queremos nosotros no es una intervención militar de la comunidad internacional, sino una salida pacífica, política, democrática con la Constitución de Venezuela. ¿Cómo pueden tener una democracia cuando la gente no puede escoger con votos?”, Jimmy Story, encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos #2Sept.

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