El Mañanero de hoy #29Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA IDEA ERA LLEVAR LA flota entera a un dique de mantenimiento en el exterior que permitiera que los barcos se reactivasen. Pero el Proteo, el buque de Pdvsa que fue noticia a mediados de agosto, se incendió antes de que zarpara. La veintena de personas que conformaba su tripulación se había embarcado desde mayo pasado. Y cuando se encendieron las llamas, tenía tres meses sin cobrar su sueldo.
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