El Mañanero de hoy #27Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL FORO PENAL DENUNCIÓ QUE el pasado fin de semana en la madrugada los 86 presos políticos que se encuentra en Ramo Verde fueron víctimas de represión, golpizas, destrucción y robo de sus pertenencias por una requisa llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
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Foro Penal denuncia represión a presos políticos de Ramo Verde por parte de funcionarios de la Dgcim
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“La Constitución establece elecciones de la Asamblea Nacional cada 5 años. El 5 de enero de 2021 comenzaría el mandato de esa nueva Asamblea, nadie está adelantando ninguna elección”, constituyente Diosdado Cabello #26Ago.
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