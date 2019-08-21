El Mañanero de hoy #21Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #21Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es20 agosto, 20194min2

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mañanero vespertino La cita

“Ninguna salida es bonita y lamentablemente en Venezuela no hay una salida electoral, pero no podemos determinar cómo va a acabar esto. En Venezuela el escenario óptimo no existe; la salida será dura, fea, dolorosa”, Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao #20Ago.

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