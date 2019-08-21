El Mañanero de hoy #21Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

NICOLÁS MADURO CONFIRMÓ ESTE 20 DE agosto ha habido “contactos” de figuras de su gobierno con “altos funcionarios” de la Casa Blanca.
Juan Guaidó: Al menos 11 estados se encuentran sin electricidad este martes
Guaidó designó a Eduardo Massieu embajador de Venezuela en Grecia
Brasil prohíbe la entrada a “altos funcionarios” del gobierno de Maduro
Buque USNS Comfort inició asistencia humanitaria a venezolanos en Colombia
[VIDEO] Maduro confirma que “desde hace meses” hay contacto entre su gobierno y el de Donald Trump
Apagón afectó varias zonas de Caracas y Miranda este #20Ago
Organizaciones civiles califican de insuficiente Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela
Diputados debaten sobre fracaso de reconversión monetaria mientras se registra un apagón en Caracas
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“Ninguna salida es bonita y lamentablemente en Venezuela no hay una salida electoral, pero no podemos determinar cómo va a acabar esto. En Venezuela el escenario óptimo no existe; la salida será dura, fea, dolorosa”, Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao #20Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $53.69 base a WTI de $56.34
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