El Mañanero de hoy #20Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

PASAR EL DEDO POR TODOS los botones de un cajero automático luego de hacer una transacción, no vestir de rojo, comprar productos en exceso previendo una escasez y esconderse el teléfono celular en lo más recóndito de la vestimenta son algunas de las costumbres que se llevó el venezolano al exterior
Oposición analiza con autoridades de EEUU posible escenario electoral
Delcy Rodríguez viaja a Rusia para “reforzar” las relaciones “estratégicas” con Moscú
Canadá reconoce extensión de pasaportes venezolanos vencidos
ONU pide más ayuda para lidiar con la crisis de los refugiados venezolanos
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 19.08.2019: ALTO: LAS TRANCAS
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 19.08.2019: MEDIO: GALLINA FLACA
Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 19.08.2019: BAJO: LA PROCESIÓN
Los traumas, las manías y los tics viajan en las maletas
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“La agencia (AP) quiere que yo legitime lo que sacó la agencia: una mentira. Ni la oposición lo cree. AP te mandó para confirmar la noticia que sacó AP como secreta. Muy triste. Si tienen confirmación no me consultes. Supuestamente es secreta y por ser secreta no puedo decir nada. Yo me reúno con los dueños del circo (gobierno de EEUU), no con los que trabajan para ellos. La oposición venezolana trabaja para ellos”, constituyente Diosdado Cabello #19Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $53.42 base a WTI de $56.06
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