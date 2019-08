El Mañanero de hoy #20Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

Oposición analiza con autoridades de EEUU posible escenario electoral

Delcy Rodríguez viaja a Rusia para “reforzar” las relaciones “estratégicas” con Moscú

Canadá reconoce extensión de pasaportes venezolanos vencidos

ONU pide más ayuda para lidiar con la crisis de los refugiados venezolanos

“La agencia (AP) quiere que yo legitime lo que sacó la agencia: una mentira. Ni la oposición lo cree. AP te mandó para confirmar la noticia que sacó AP como secreta. Muy triste. Si tienen confirmación no me consultes. Supuestamente es secreta y por ser secreta no puedo decir nada. Yo me reúno con los dueños del circo (gobierno de EEUU), no con los que trabajan para ellos. La oposición venezolana trabaja para ellos”, constituyente Diosdado Cabello #19Ago.