El Mañanero de hoy #15Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #15Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es14 agosto, 20194min2

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EL PASADO 12 DE JUNIO, José Guerrero, publicó en su cuenta de Twitter que, después de nueve meses de haber emigrado a Perú, logró mudarse a vivir en una habitación. Se sentía contento y también tenía mucho miedo. “Si tienen consejos para alguien que jamás ha vivido solo lo agradecería en banda, tengo miedo y no quiero regresarme con el rabo entre las piernas”, escribió.

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“Cómo le duele al régimen de Maduro las verdades plasmadas en el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet. La mejor alerta para el mundo sobre el sufrimiento que la dictadura causa al pueblo venezolano. Irresponsablemente bloquean toda salida pacífica, su caída será contundente”, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante EEUU #14Ago.

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