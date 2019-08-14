El Mañanero de hoy #14Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL CONSTITUYENTE FRANCISCO TORREALBA AFIRMA que apoyará irrestrictamente el acuerdo al que lleguen en el proceso de negociación. El también diputado reconoce que la pérdida del valor adquisitivo en el salario es una situación dramática
Sindicalista Rubén González fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel
Diputado Carlos Bastardo: Juan Pablo García sigue en el país dando la cara
Foro Penal: En Venezuela hay 528 presos políticos
Acnur aseguró que migración venezolana persistirá por falta de soluciones a la crisis
Las 14 vergonzosas “perlas” de Maduro de este #13Ago
Francisco Torrealba: “El presidente Maduro está dispuesto a ceder mucho, dentro del marco de la Constitución”
#Runrunes Desmontando las mentiras del régimen que me acusa como espía de los imperios
Guaidó designa a Carlos Jordá como presidente de Citgo
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“La Asamblea Nacional sigue con su funcionamiento intacto. No han logrado callarnos ni atemorizarnos”, diputado Juan Pablo Guanipa #13Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $54.06 base a WTI de $56.73
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