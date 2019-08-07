El Mañanero de hoy #7Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

DESPUÉS DEL ANUNCIO DEL PRESIDENTE Donald Trump sobre el bloqueo total a propiedades del Estado venezolano, el Gobierno interino de Juan Guaidó, explicó el alcance de que puede tener el mismo.
Gobierno de Maduro aseguró que bloqueo es una nueva y grave agresión a Venezuela
John Bolton: El tiempo del diálogo se acabó, es tiempo de la acción
Alcalde de San Carlos anuncia que distribución de cajas CLAP llegó a su fin
Conferencia de Lima con peticiones de más sanciones para Nicolás Maduro
Gobierno de Guaidó explicó alcance del bloqueo de EE.UU. contra el Gobierno de Maduro
Guaidó sobre el bloqueo de EE UU: Citgo y sus activos están protegidos
Reino Unido abrió período de postulaciones para becas Chevening en Caracas
Limardo: Es el momento para un cambio en el deporte
Precio de @BarrilVenezuela es $50.91 base a WTI de $53.43
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