El Mañanero de hoy #6Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

VENEZUELA OCUPA EL ÚLTIMO PUESTO en el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) en su informe 2018-2019.
Hijos de venezolanos nacidos en Colombia podrán obtener la nacionalidad
Justicia Venezolana: hay 211 militares presos en Venezuela
Trump impone un bloqueo total a las propiedades de Venezuela en EEUU
Gobierno sugiere a los venezolanos postergar viajes a EEUU ante recientes “hechos de violencia y crímenes de odio”
Venezuela en el último puesto del Proyecto de Justicia Mundial
Iris Varela: “Lo de la Cota 905 fue una puesta en escena”
Ciudadanía en Acción: van 620 muertes relacionadas a la ingesta de harinas y alcohol artesanal en un año
Donald Trump pide la “pena de muerte” para los autores de tiroteos masivos
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“En Venezuela hay que implementar una nueva moneda nacional porque cualquier programa económico va a tener la impronta de un bolívar que ha pasado por dos reconversiones monetarias fracasadas y que por tanto el público no le va a tener confianza”, economista José Guerra #5Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $52.05 base a WTI de $54.62
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