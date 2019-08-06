El Mañanero de hoy #6Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #6Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es5 agosto, 20194min3

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“En Venezuela hay que implementar una nueva moneda nacional porque cualquier programa económico va a tener la impronta de un bolívar que ha pasado por dos reconversiones monetarias fracasadas y que por tanto el público no le va a tener confianza”, economista José Guerra #5Ago.

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