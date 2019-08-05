Hijos de venezolanos nacidos en Colombia podrán obtener la nacionalidad - Runrun

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, IVÁN DUQUE, firmará este lunes 5 de agosto un decreto para que los niños de padres venezolanos nacidos en Colombia puedan adquirir la nacionalidad.
Un acto administrativo de la Registraduría Nacional permitirá que 24 mil niños hijos de venezolanos nacidos en Colombia sean nacionalizados.
El diario colombiano Un Nuevo Siglo indicó que todos los niños que son hijos de venezolanos cuentan con la garantía de todos los derechos hasta los 7 años, son apátridas y no tienen ningún tipo de identificación oficial fuera del registro de nacimiento en territorio colombiano.
El decreto que firmará Duque permitirá la creación de un procedimiento especial para que en el registro civil de estos niños se indique que son de nacionalidad colombiana.
Un Nuevo Siglo señaló que de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución de Colombia, la nacionalidad colombiana se obtiene por nacimiento si los dos, o al menos uno de los dos padres, es colombiano. Si el niño es hijo de extranjeros, y alguno de sus padres prueba que está domiciliado en Colombia en el momento del nacimiento del menor también tiene la nacionalidad.
El canciller Carlos Holmes Trujillo García aseguró que adelanta una acción interinstitucional, con varias entidades como la Procuraduría, el ICBF y la Registraduría, para reconocer los derechos de los niños.
El pasado 11 de julio, Felipe Muñoz, gerente de Fronteras del Gobierno Nacional, señaló que junto a la Defensoría del Pueblo, la Cancillería, el ICBF y la Registraduría Nacional, se estará definiendo la ruta jurídica para darles nacionalización a los niños.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvcHJlc2lkZW50ZS1jb2xvbWJpYW5vLWFmaXJtby1xdWUtc3UtcGFpcy1kZXNjb25vY2UtYS12ZW5lenVlbGEtY29tby1nYXJhbnRlLWRlbC1kaWFsb2dvLWNvbi1lbG4tNjM2Ni5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NTgxL2l2YW4tZHVxdWUtY3Jlby1xdWUtYS1uaWNvbGFzLW1hZHVyby1jYWRhLXZlei1zZS1sZS1hc29tYW4tbWFzLWxhcy1vcmVqYXMtZGUtYnVycm8vIiB0aXRsZT0iSXbDoW4gRHVxdWU6ICYjODIyMDtDcmVvIHF1ZSBhIE5pY29sw6FzIE1hZHVybyBjYWRhIHZleiBzZSBsZSBhc29tYW4gbcOhcyBsYXMgb3JlamFzIGRlIGJ1cnJvJiM4MjIxOyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkl2w6FuIER1cXVlPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NTgxL2l2YW4tZHVxdWUtY3Jlby1xdWUtYS1uaWNvbGFzLW1hZHVyby1jYWRhLXZlei1zZS1sZS1hc29tYW4tbWFzLWxhcy1vcmVqYXMtZGUtYnVycm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SXbDoW4gRHVxdWU6ICYjODIyMDtDcmVvIHF1ZSBhIE5pY29sw6FzIE1hZHVybyBjYWRhIHZleiBzZSBsZSBhc29tYW4gbcOhcyBsYXMgb3JlamFzIGRlIGJ1cnJvJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL0Rpb3NkYWRvQ2FiZWxsb18uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTU3OS9jYWJlbGxvLXNpLWEtY29sb21iaWEtbGUtcXVpdGFuLWxhLXByb2R1Y2Npb24tZGUtZHJvZ2Etc2UtYWNhYmEtZXNlLXBhaXMvIiB0aXRsZT0iQ2FiZWxsbzogJiM4MjIwO1NpIGEgQ29sb21iaWEgbGUgcXVpdGFuIGxhIHByb2R1Y2Npw7NuIGRlIGRyb2dhLCBzZSBhY2FiYSBlc2UgcGHDrXMmIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q29sb21iaWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU1NzkvY2FiZWxsby1zaS1hLWNvbG9tYmlhLWxlLXF1aXRhbi1sYS1wcm9kdWNjaW9uLWRlLWRyb2dhLXNlLWFjYWJhLWVzZS1wYWlzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNhYmVsbG86ICYjODIyMDtTaSBhIENvbG9tYmlhIGxlIHF1aXRhbiBsYSBwcm9kdWNjacOzbiBkZSBkcm9nYSwgc2UgYWNhYmEgZXNlIHBhw61zJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L3ByZXNpZGVudGUtY29sb21iaWFuby1hZmlybW8tcXVlLXN1LXBhaXMtZGVzY29ub2NlLWEtdmVuZXp1ZWxhLWNvbW8tZ2FyYW50ZS1kZWwtZGlhbG9nby1jb24tZWxuLTYzNjYuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTU0NS9pdmFuLWR1cXVlLXZlbmV6dWVsYS1lcy11bi1zYW50dWFyaW8tcGFyYS10ZXJyb3Jpc3Rhcy15LW5hcmNvdHJhZmljYW50ZXMvIiB0aXRsZT0iSXbDoW4gRHVxdWU6IOKAnFZlbmV6dWVsYSBlcyB1biBzYW50dWFyaW8gcGFyYSB0ZXJyb3Jpc3RhcyB5IG5hcmNvdHJhZmljYW50ZXPigJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db2xvbWJpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTU0NS9pdmFuLWR1cXVlLXZlbmV6dWVsYS1lcy11bi1zYW50dWFyaW8tcGFyYS10ZXJyb3Jpc3Rhcy15LW5hcmNvdHJhZmljYW50ZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SXbDoW4gRHVxdWU6IOKAnFZlbmV6dWVsYSBlcyB1biBzYW50dWFyaW8gcGFyYSB0ZXJyb3Jpc3RhcyB5IG5hcmNvdHJhZmljYW50ZXPigJ08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9JdmHMgW5EdXF1ZV8yLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ3MzEvcHJlc2lkZW50ZS1kdXF1ZS1hZmlybWEtcXVlLWVsLWVsbi1yZWNsdXRhLW1lbm9yZXMtZW4tdmVuZXp1ZWxhLWNvbi1hbnVlbmNpYS1kZS1tYWR1cm8vIiB0aXRsZT0iUHJlc2lkZW50ZSBEdXF1ZSBhZmlybWEgcXVlIGVsIEVMTiByZWNsdXRhIG1lbm9yZXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhIGNvbiBhbnVlbmNpYSBkZSBNYWR1cm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5lbG48L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ3MzEvcHJlc2lkZW50ZS1kdXF1ZS1hZmlybWEtcXVlLWVsLWVsbi1yZWNsdXRhLW1lbm9yZXMtZW4tdmVuZXp1ZWxhLWNvbi1hbnVlbmNpYS1kZS1tYWR1cm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UHJlc2lkZW50ZSBEdXF1ZSBhZmlybWEgcXVlIGVsIEVMTiByZWNsdXRhIG1lbm9yZXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhIGNvbiBhbnVlbmNpYSBkZSBNYWR1cm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9JdmHMgW5EdXF1ZV8yLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODM2MjEvZHVxdWUtbGEtcmVzcG9uc2FiaWxpZGFkLWRlbC1jb250aW5lbnRlLXBhcmEtYWJvcmRhci1jcmlzaXMtZGUtdmVuZXp1ZWxhLWVzLXRvdGFsLyIgdGl0bGU9IkR1cXVlOiBMYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgZGVsIGNvbnRpbmVudGUgcGFyYSBhYm9yZGFyIGNyaXNpcyBkZSBWZW5lenVlbGEgZXMgdG90YWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DYXJpY29tPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzgzNjIxL2R1cXVlLWxhLXJlc3BvbnNhYmlsaWRhZC1kZWwtY29udGluZW50ZS1wYXJhLWFib3JkYXItY3Jpc2lzLWRlLXZlbmV6dWVsYS1lcy10b3RhbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EdXF1ZTogTGEgcmVzcG9uc2FiaWxpZGFkIGRlbCBjb250aW5lbnRlIHBhcmEgYWJvcmRhciBjcmlzaXMgZGUgVmVuZXp1ZWxhIGVzIHRvdGFsPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1
Enviar Comentarios