El Mañanero de hoy #5Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

COMIENZA EL OCTAVO MES DE 2018, y no por eso deja ser noticioso. Entre los acontecimientos más destacados ocurridos durante la semana destaca que: 34 toneladas de medicamentos y suministros médicos llegaron a Caracas. Oficialismo y oposición inician otra ronda de negociaciones en Barbados. Estados Unidos publica foto de Tareck El Aissami como uno de los fugitivos más buscados y 126 trabajadores del Saime son investigados por corrupción en entrega de pasaportes.
Bolton dice que asistirá a Cumbre de Lima para ratificar apoyo a Guaidó
Tiroteo en centro comercial de Texas dejó al menos 15 muertos
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Ministerio de Educación Universitaria pide al MP investigación penal contra rectores universitarios
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“Hace un año, en el acto del 81 aniversario, desde Colombia llegó el terrorismo convertido en dron y pretendieron asesinarnos a todos. Venían por mí, por todos, por el pueblo, por nuestra patria (…), pero Dios metió su mano y como el ave Fénix resurgimos de las propias cenizas de un acto terrorista y un año después podemos decir que estamos de pie, vivos y más victoriosos que nunca”, Nicolás Maduro #4Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $52.72 base a WTI de $55.33
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