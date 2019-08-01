El Mañanero de hoy #1Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS inició este miércoles la búsqueda del ex gobernador del estado Aragua y ahora vicepresidente de Economía del régimen, Tareck El Aissami, por el delito de narcotráfico internacional.
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Estados Unidos inició la búsqueda de Tareck El Aissami por narcotráfico internacional
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“Recibí del representante permanente de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, comunicación respecto al reingreso de Venezuela al TIAR”, secretario general de la OEA, Luis Almagro #31Jul.
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