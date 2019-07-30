El Mañanero de hoy #30Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA ESTATAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA), perdió la apelación que había introducido en un tribunal Federal de Estados Unidos, contra la medida de que la empresa canadiense Crystallex cobrará una deuda y 1.400 millones de dólares con activos de la industria venezolana. Así lo dio a conocer este 29 de julio la agencia Reuters.
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“El presidente [Donald Trump] ha dicho claramente que vamos a hacer todo lo que sea necesario para asegurarnos de que todos los venezolanos recuperen la democracia”, secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo #29Jul.
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es @BarrilVenezuela $54.44 base a WTI de $57.13
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