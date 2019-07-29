El Mañanero de hoy #29Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #29Jul: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es28 julio, 20194min2

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NO HAY NINGÚN TIPO DE RESTRICCIÓN en la entrada, tampoco control de seguridad. En el centro de Caracas, el paso al lobby del hotel Alba, perteneciente a la cadena Hilton antes de su expropiación por parte del chavismo, es tan libre como muchos venezolanos desearían sentirse dentro del país o en sus aeropuertos. 

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mañanero vespertino La cita

“Es una dictadura sí, en la situación que está no hay otra cosa que dictadura, pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto, hay en Malasia donde matan 25 tipos por día y en la República Popular China, ¿qué me dicen?”, expresidente uruguayo José Mujica #28Jul.

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