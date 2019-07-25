El Mañanero de hoy #25Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #25Jul: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es24 julio, 20194min2

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“Desde el 5 de enero estamos dando la pelea y seguimos de pie. De pie como lo que somos, sobrevivientes, nos toca insistir. Hoy lo podemos decir con fuerza, somos una mayoría, poderosos, una fuerza indetenible y sólida”, Juan Guaidó, presidente encargado #24Jul.

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