El Mañanero de hoy #25Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL DIRECTOR DE LA POLICÍA judicial de Costa Rica, Walter Espinoza, informó la mañana de este miércoles, 24 de julio, la captura del exgobernador de Guárico, Eduardo Manuitt Carpio, sospechoso de delitos de privación de libertad, torturas, amenazas y coacción.
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“Desde el 5 de enero estamos dando la pelea y seguimos de pie. De pie como lo que somos, sobrevivientes, nos toca insistir. Hoy lo podemos decir con fuerza, somos una mayoría, poderosos, una fuerza indetenible y sólida”, Juan Guaidó, presidente encargado #24Jul.
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