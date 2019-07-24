El Mañanero de hoy #24Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

DURANTE LA SESIÓN DE CALLE realizada este martes por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente (E), presentó una moción de urgencia para la aprobación de la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la cual recibió el visto bueno por unanimidad de los diputados.
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“El Tiar no es mágico, no es un botón que soluciona todo (…) Nos obliga a salir a ejercer la mayoría que somos en todos los terrenos. No le tenemos miedo a ningún espacio con tal de que le ponga fin al sufrimiento”, Juan Guaidó, presidente encargado #23Jul.
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