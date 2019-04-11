El Mañanero de hoy #12Abr: Las 4 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #12Abr: Las 4 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es11 abril, 20193min2

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“Maduro sus compinches no son políticos motivados por los intereses nacionales de un país, son gángsters motivados por el deseo de mantener sus fuentes ilegales de ingresos. Debemos considerar cada opción disponible para poner fin a sus actividades lucrativas y criminales”, Marco Rubio, senador estadounidense #11Abr.

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