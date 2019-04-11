El Mañanero de hoy #12Abr: Las 4 noticias que debes saber - Runrun

La presencia de los grupos armados irregulares en los estados fronterizos de Venezuela es cada vez más latente. La guerrilla colombiana no sólo irrumpe mediante formas violentas sino también con las más sigilosas como centros educativos, programas de distribución de alimentos y emisoras de radio.
Maduro anuncia acuerdo con la Cruz Roja para ayuda humanitaria para Venezuela
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Fundaredes: el ELN ha ingresado en 214 escuelas de los estados fronterizos
Guaidó presentó el Plan País de Seguridad en la UCAB
Precio de @BarrilVenezuela es $60.74 base a WTI de $63.74
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