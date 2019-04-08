El Mañanero de hoy #9Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #9Abr: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es8 abril, 20194min4

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“Aún cuando el poder convencional del capitalismo te ataca, tú tienes que saber responder por las vías no convencionales, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos”, Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro #8Abr.

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