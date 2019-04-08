El Mañanero de hoy #9Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE interino de Venezuela, se reunió este lunes con los trabajadores de la administración pública en el Palacio Federal para anunciar el inicio de la fase de consulta pública del proyecto de ley de garantías laborales, que fue aprobado en primera discusión el pasado 2 de abril en sesión ordinaria.
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Juan Guaidó anuncia inicio de consulta pública del proyecto de ley de garantías laborales
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“Aún cuando el poder convencional del capitalismo te ataca, tú tienes que saber responder por las vías no convencionales, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos”, Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro #8Abr.
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