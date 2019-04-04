El Mañanero de hoy #5Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #5Abr: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es4 abril, 20193min3

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EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Juan Guaidó, insistió este jueves 4 de abril en su llamado a protestar el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en todos los rincones del país, en el marco del simulacro de la Operación Libertad.

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