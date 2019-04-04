El Mañanero de hoy #5Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Juan Guaidó, insistió este jueves 4 de abril en su llamado a protestar el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en todos los rincones del país, en el marco del simulacro de la Operación Libertad.
Human Rights Watch: ONU debe declarar emergencia humanitaria en Venezuela
UE dice que levantamiento de inmunidad a Guaidó viola el Estado de derecho
Curazao pide a Maduro que permita entrada de ayuda humanitaria
Las FAES de nuevo hacen “operación tun tun” en barrios caraqueños
Juan Guaidó llama a protestar contra quienes “nos llevaron a la miseria”
La OTAN evaluó presencia de militares rusos en Venezuela
#MonitordeVíctimas | Robaron y mataron a un funcionario de Polichacao en La Dolorita
Chavismo decidió que también marchará este #6Abr en Caracas
Precio de @BarrilVenezuela es $59.16 base a WTI de $62.08
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9QTEFOVElMTEFfLUltYWdlbi1kZWwtbWHDsWFuZXJvLTIuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3NTk5L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS00YWJyLWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRpdGxlPSJFbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICM0QWJyOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzU5OS9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktNGFici1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjNEFicjogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9QTEFOVElMTEFfLUltYWdlbi1kZWwtbWHDsWFuZXJvLTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3NTA3L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0zYWJyLWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRpdGxlPSJFbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICMzQWJyOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzUwNy9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktM2Fici1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjM0FicjogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9QTEFOVElMTEFfLUltYWdlbi1kZWwtbWHDsWFuZXJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzQ0MC9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMmFici1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMkFicjogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RWwgTWHDsWFuZXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc0NDAvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTJhYnItbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzJBYnI6IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby0xLTQuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MzY2L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0xYWJyLWxhcy02LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRpdGxlPSJFbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICMxQWJyOiBMYXMgNiBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzM2Ni9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMWFici1sYXMtNi1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMUFicjogTGFzIDYgbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9GT1JNQVRPLU5PVEFTLVJSLTE4LnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzIyOS9sYXMtNC1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMjltYXIvIiB0aXRsZT0iTGFzIDQgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzI5TWFyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZWNvbm9tw61hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzcyMjkvbGFzLTQtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTI5bWFyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyA0IG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyOU1hcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==