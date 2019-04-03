El Mañanero de hoy #4Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #4Abr: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es3 abril, 20194min2

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Desde junio de 2018, solo el Reino Unido ha sumado $ 119 millones para un total de más de $ 252 millones; Australia ha recaudado otros $ 43 millones para eclipsar $ 92 millones; y Bélgica ha agregado $ 6.5 millones adicionales a sus arcas del gobierno para superar los $ 18 millones.

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“Pronto estaremos mostrando nuevas evidencias que ha arrojado la investigación minuciosa al SEN. No queda duda del sabotaje cibernético, de la alteración de mecanismos de transmisión que buscan atacar directamente la fuente de generación de electricidad”, Delcy Rodríguez #3Abr.

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