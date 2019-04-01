El Mañanero de hoy #2Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

NICOLÁS MADURO SUSTITUYÓ ESTE 1 DE ABRIL al general Luis Motta Domínguez como ministro de Energía Eléctrica y nombró como su sustituto al ingeniero Igor Gaviria en medio de la crisis por apagones que ha registrado el país en las últimas semanas.
Maduro anunció que las actividades escolares se reanudarán este #3Abr
TSJ solicitó allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó
Producción de petróleo de Venezuela baja a menos de 1 millón de barriles diarios
OVP: A un año de masacre de Navas Spínola no ha iniciado formalmente el juicio
Maduro sustituye a Motta Domínguez por Igor Gaviria en el Ministerio de Energía Eléctrica
Foro Penal contabiliza 31 arrestos a causa de protestas por servicios básicos
#MonitordeVíctimas | Siete personas murieron en operativos de las FAES en los últimos once días de marzo
Juan Guaidó: Es momento de unir más fuerzas y crear un bloque sólido para enfrentar “a la dictadura”
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“No tenemos miedo, vamos a seguir adelante. Pueden agarrar su inhabilitación y hacer lo que necesiten. Vamos a seguir”, Juan Guaidó, presidente encargado #1Abr.
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es @BarrilVenezuela $58.8 base a WTI de $61.71
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