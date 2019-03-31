El Mañanero de hoy #1Abr: Las 6 noticias que debes saber - Runrun

ESTE DOMINGO 31 DE MARZO en la mañana se produjo un nuevo apagón en gran parte del país con un nuevo episodio.
Dos heridos de bala durante protesta en Avenida Fuerzas Armadas
Jorge Rodríguez califica como “agresiones” cortes eléctricos de 29 y 30 de marzo
Otro corte de luz masivo afectó a 21 estados la noche del #30Mar
Nuevo apagón se registró este domingo y afectó a 20 estados #31Mar
Se registran protestas en Caracas y alrededor del país tras apagón de este domingo #31Mar
Se registró un sismo de magnitud 3.4 este domingo en Valencia
Precio de @BarrilVenezuela es $57.62 base a WTI de $60.47
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