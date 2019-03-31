El Mañanero de hoy #1Abr: Las 6 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #1Abr: Las 6 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es31 marzo, 20193min2

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mañanero vespertino La cita

“He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre el proceso de generación, los procesos seguros de transmisión y los procesos de servicio y consumo en todo el país, poniendo énfasis en garantizar el servicio de agua”, Nicolás Maduro #31Mar.

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