El Mañanero de hoy #29Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #29Mar: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es29 marzo, 20194min3

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EL 12 DE MARZO, cinco días después del primer mega apagón nacional, Nicolás Maduro advirtió a los venezolanos que otra falla en el sistema eléctrico podía dejar sin luz a todo el país. “Todo el mundo debe tener un radio con sus pilas seguras para estar bien informado, tener su juego de velas, tener las linternas, preparar sus sistemas de depósito de agua”, dijo.

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mañanero vespertino La cita

“En el periodo de defensa y contrataque frente al atentado terrorista contra nuestro sistema eléctrico, el gobierno bolivariano informa que el viernes 29 de marzo se reanudan las actividades laborales en todo el país. Se mantiene la suspensión de actividades educativas en todos los niveles”, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información #28Mar.

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