El Mañanero de hoy #25Mar: Las 7 noticias que debes saber - Runrun

ESTE SÁBADO 23 DE MARZO aterrizaron dos aviones de la Fuerza Aérea de Rusia en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 99 militares al mando del ministro de la Defensa del país mayor Gral. Vasilly Tonkoshkurov. El hecho lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el periodista Javier Mayorca.
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Dos aviones de la Fuerza Aérea de Rusia aterrizaron en Maiquetía con militares y cargamentos
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“Condenamos arremetida totalitaria en Venezuela. Urgimos a la comunidad internacional a proteger la vida e integridad física de los venezolanos. Esta situación requiere acciones más contundentes de la comunidad internacional”, Luis Almagro, secretario general de la OEA #24Mar.
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