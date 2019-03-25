El Mañanero de hoy #25Mar: Las 7 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #25Mar: Las 7 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es25 marzo, 20193min2

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ESTE SÁBADO 23 DE MARZO aterrizaron dos aviones de la Fuerza Aérea de Rusia en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía  con 99 militares al mando del ministro de la Defensa del país mayor Gral. Vasilly Tonkoshkurov. El hecho lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el periodista Javier Mayorca.

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“Condenamos arremetida totalitaria en Venezuela. Urgimos a la comunidad internacional a proteger la vida e integridad física de los venezolanos. Esta situación requiere acciones más contundentes de la comunidad internacional”, Luis Almagro, secretario general de la OEA #24Mar.

Precio de @BarrilVenezuela es $57.1 base a WTI de $59.92.

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