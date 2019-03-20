El Mañanero de hoy #21Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #21Mar: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es20 marzo, 20193min2

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“Todavía hay tiempo para que los líderes militares en Venezuela puedan mantener su rango, se les conceda amnistía legal, se les eliminen las sanciones de Estados Unidos y participen en un gobierno de transición, pero solo si desempeñan un papel en la restauración de la democracia”, Marco Rubio, senador de EEUU #20Mar.

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