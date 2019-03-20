El Mañanero de hoy #21Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA ALTA COMISIONADA para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de DDDHH un avance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
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“Todavía hay tiempo para que los líderes militares en Venezuela puedan mantener su rango, se les conceda amnistía legal, se les eliminen las sanciones de Estados Unidos y participen en un gobierno de transición, pero solo si desempeñan un papel en la restauración de la democracia”, Marco Rubio, senador de EEUU #20Mar.
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