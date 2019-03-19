El Mañanero de hoy #20Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

DONALD TRUMP, presidente de los Estados Unidos en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro advirtió este martes que pudiera aplicar sanciones más fuertes contra Venezuela en el marco de la presión para forzar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro.
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“No, no llegamos a un acuerdo, pero creo que las conversaciones fueron positivas en el sentido de que ambas partes salieron con una mejor comprensión de las opiniones de la otra”, Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos, en torno a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la crisis en Venezuela #19Mar.
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