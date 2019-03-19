El Mañanero de hoy #20Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #20Mar: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es19 marzo, 20193min2

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“No, no llegamos a un acuerdo, pero creo que las conversaciones fueron positivas en el sentido de que ambas partes salieron con una mejor comprensión de las opiniones de la otra”, Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos, en torno a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la crisis en Venezuela #19Mar.

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