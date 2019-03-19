Se registra nuevo apagón en varios estados del país - Runrun

EN HORAS DE LA TARDE de este martes, una nueva falla eléctrica afectó varias zonas de los estados Miranda, Vargas, Carabobo, Mérida y algunos sectores de Caracas.
A pesar de que el ministro Luis Motta Domínguez informó que Corpoelec se encuentra realizando maniobras de recuperación en el Circuito Santa Rosa A4, para restablecer el servicio en su totalidad, varias zonas de la capital como Altamira, Chacao, Los Dos Caminos, Los Cortijos, Boleíta, Los Palos Grandes, La Urbina, Los Chorros y La California fueron afectadas por el apagón.
De igual manera, el Metro de Caracas suspendió su servicio en las estaciones Los Cortijos, La California, Petare y Los Dos Caminos durante la falla. Sin embargo, a través de su cuenta en Twitter señalaron que lograron normalizar y restablecer el servicio comercial.
Por otra parte, se reportan sin luz algunos de los sectores como Caraballeda y Tanaguarenas en el estado Vargas, Cagua (Estado Aragua) no tiene luz, en Valencia (Estado Carabobo) hubo dos bajones y en Maracaibo (Estado Zulia) .
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