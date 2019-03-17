El Mañanero de hoy #18Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #18Mar: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es17 marzo, 20194min1

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“Nosotros lo hemos dicho responsablemente, nosotros vamos a evaluar todas las opciones, incluida la del artículo 187, numeral 11, para establecer la cooperación internacional necesaria y cese la usurpación. En Venezuela no hay posibilidad de una intervención porque hay un gobierno encargado en ejercicio que pudiera solicitar cooperación. De hecho, no queremos intervención cubana en Venezuela”, Juan Guaidó, presidente encargado #14Mar.

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