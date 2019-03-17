El Mañanero de hoy #18Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA VICEPRESIDENTE EJECUTIVA DE LA REPÚBLICA, Delcy Rodríguez, informó que Nicolás Maduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden “a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la Patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza”.
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“Nosotros lo hemos dicho responsablemente, nosotros vamos a evaluar todas las opciones, incluida la del artículo 187, numeral 11, para establecer la cooperación internacional necesaria y cese la usurpación. En Venezuela no hay posibilidad de una intervención porque hay un gobierno encargado en ejercicio que pudiera solicitar cooperación. De hecho, no queremos intervención cubana en Venezuela”, Juan Guaidó, presidente encargado #14Mar.
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