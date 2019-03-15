El Mañanero de hoy #15Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #15Mar: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es15 marzo, 20194min2

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ÚLTIMA TARDE DE CARNAVAL. Nos reunimos con los vecinos en el parque del conjunto residencial para que los niños pudieran jugar “carnaval”. No hay bombas de agua. No hay nada sino un aspersor de agua de jardín y siete niños que corren a su alrededor. Se hace tarde. Nos vamos. Al comenzar la huida de regreso a los respectivos apartamentos volteo y veo un incendio en una de las montañas que rodean al conjunto. Decidimos ver desde la calle colindante si hay algo qué hacer o si corre riesgo alguna vivienda fuera de nuestro conjunto.

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 “Dicen que ya solventaron el problema del agua, pero también dicen que compren tanques (…) Es como si yo dijera, voy a llegar temprano a casa pero no me esperes despierta”, Juan Guaidó, presidente encargado #14Mar.

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