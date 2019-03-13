 El Mañanero de hoy #14Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun
Lo último
   

Buscar

El Mañanero de hoy #14Mar: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es13 marzo, 20194min2

Artículos Relacionados

Noticias

Maracaibo sigue en la oscuridad en medio de los saqueos y cuantiosas pérdidas

Noticias

Polar advirtió sobre consecuencias en la empresa tras saqueos en Zulia

Noticias

Caos en Maracaibo: graves secuelas del apagón nacional

PLANTILLA_-Imagen-del-mañanero-3.jpg

“HE DECIDIDO INICIAR UN PLAN ESPECIAL LLAMADO EL TANQUE AZUL para dotar a todos los hogares del país con un tanque. Ya disponemos de 50 mil tanques que se van a vender a través del carnet de la patria”, anunció Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, la noche del 12 de marzo, como previsión a la inestabilidad de acceso al agua tras el colapso eléctrico que azota la capital y gran parte del país.

mañanero vespertino Lo que debes saber

30% del suministro de agua fue restablecido en la Gran Caracas

ONU ofreció ampliar su ayuda en respuesta al apagón en Venezuela

Corpoelec desconoce en cuanto tiempo se restablecerá totalmente la energía en El Hatillo

Estados Unidos degradó visado de la delegación venezolana en la ONU

mañanero vespertino No te pierdas

Plan Tanque Azul: tras el colapso eléctrico tendrán agua los que puedan lograr su almacenamiento

VIDEO RESUMEN Caraqueños se dedicaron a buscar recursos básicos durante el apagón

Maracaibo sigue en la oscuridad en medio de los saqueos y cuantiosas pérdidas

EEUU incluye a Venezuela en lista de países que cometen graves violaciones de los Derechos Humanos

mañanero vespertino Ve esto

mañanero vespertino La cita

“Venezuela necesita más que nunca aprovechar sus recursos, en lugar de financiar oscuros propósitos. Durante años se permitió la injerencia de Cuba, justificándolo con una hermandad ideológica que no fue otra cosa que regalarle nuestro petróleo e infiltrar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, Juan Guaidó, presidente encargado #13Mar.

Precio de @BarrilVenezuela es $55.57 base a WTI de $58.32

Post Views: 2

Enviar Comentarios

anteriorCesia Hirshbein, el nuevo amor de Jorge Negrete

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios