El Mañanero de hoy #14Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

“HE DECIDIDO INICIAR UN PLAN ESPECIAL LLAMADO EL TANQUE AZUL para dotar a todos los hogares del país con un tanque. Ya disponemos de 50 mil tanques que se van a vender a través del carnet de la patria”, anunció Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, la noche del 12 de marzo, como previsión a la inestabilidad de acceso al agua tras el colapso eléctrico que azota la capital y gran parte del país.
30% del suministro de agua fue restablecido en la Gran Caracas
ONU ofreció ampliar su ayuda en respuesta al apagón en Venezuela
Corpoelec desconoce en cuanto tiempo se restablecerá totalmente la energía en El Hatillo
Estados Unidos degradó visado de la delegación venezolana en la ONU
Plan Tanque Azul: tras el colapso eléctrico tendrán agua los que puedan lograr su almacenamiento
VIDEO RESUMEN Caraqueños se dedicaron a buscar recursos básicos durante el apagón
Maracaibo sigue en la oscuridad en medio de los saqueos y cuantiosas pérdidas
EEUU incluye a Venezuela en lista de países que cometen graves violaciones de los Derechos Humanos
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“Venezuela necesita más que nunca aprovechar sus recursos, en lugar de financiar oscuros propósitos. Durante años se permitió la injerencia de Cuba, justificándolo con una hermandad ideológica que no fue otra cosa que regalarle nuestro petróleo e infiltrar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, Juan Guaidó, presidente encargado #13Mar.
Precio de
es @BarrilVenezuela $55.57 base a WTI de $58.32
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