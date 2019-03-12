El Mañanero de hoy #13Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, Tarek William Saab, informó este martes 12 de marzo que el despacho a su cargo abrió una investigación al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela, por presuntamente ser autor intelectual del sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que el gobierno de Nicolás Maduro asegura fue la causa del apagón que sufrió Venezuela desde el pasado jueves siete de este mismo es.
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“Los dirigentes oficialistas están contemplando encarcelar a Guaidó. Hay que destacar que hay más de 54 países que respaldan, algunos muy importantes, al presidente interino de Venezuela, y reaccionaremos de manera inmediata”, Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela #12Mar.
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