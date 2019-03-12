El Mañanero de hoy #12Mar: Las 7 noticias que debes saber - Runrun

VARIAS HORAS DESPUÉS DE SU DESAPARICIÓN, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) habrían confirmado la detención del comunicador y experto en redes sociales Luis Carlos Díaz, quien habría sido secuestrado la tarde de este lunes 11 de marzo cuando salía de las oficinas de la estación Unión Radio rumbo a su vivienda.
España se ofrece para resolver el problema eléctrico de Venezuela
Metro de Caracas sigue sin servicio por fallas en suministro eléctrico
Estación clave para recuperar el sistema eléctrico de Venezuela está apagada
Mike Pompeo anuncia el retiro de todo el personal de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela
Sebin confirma detención de periodista Luis Carlos Díaz en sede de El Helicoide
Juan Guaidó convocó a protestar en las calles este martes #12Mar
Personas se aglomeran en el río Guaire para recolectar agua #11Mar
“Pdvsa es un cajero automático personal para el régimen de Maduro. Hoy mismo, Estados Unidos sancionó a un banco con sede en Rusia que intenta eludir las sanciones que EEUU impuso a Pdvsa”, Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU #11Mar.
Precio de @BarrilVenezuela es $54.58 base a WTI de $57.28
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