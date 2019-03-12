Denuncian la desaparición del periodista Luis Carlos Díaz - Runrun

EL PERIODISTA Y CIBERACTIVISTA Luis Carlos Díaz se encuentra desaparecido desde hace varias horas, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y su esposa la también comunicadora Naky Soto.
“Salió de la radio a las 5:30 pm, rumbo a su casa y nunca llegó. En los últimos días había recibido amenazas por las redes sociales”, informó el sindicato a través de su cuenta de Twitter.
Estimados: perdí contacto con @LuisCarlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en @Unionradionet desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am#DóndeEstáLuisCarlos
— Naky Soto (@Naky) March 12, 2019
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8xMS9zdWJtYXJpbm8ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8zMzIwNTcvYXJnZW50aW5hLWRlc3BsaWVnYS1vcGVyYXRpdm8tY29uLWF5dWRhLWludGVybmFjaW9uYWwtcGFyYS1idXNjYXItc3VibWFyaW5vLXBlcmRpZG8vIiB0aXRsZT0iQXJnZW50aW5hIGRlc3BsaWVnYSBvcGVyYXRpdm8gY29uIGF5dWRhIGludGVybmFjaW9uYWwgcGFyYSBidXNjYXIgc3VibWFyaW5vIHBlcmRpZG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcmdlbnRpbmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL2ludGVybmFjaW9uYWwvMzMyMDU3L2FyZ2VudGluYS1kZXNwbGllZ2Etb3BlcmF0aXZvLWNvbi1heXVkYS1pbnRlcm5hY2lvbmFsLXBhcmEtYnVzY2FyLXN1Ym1hcmluby1wZXJkaWRvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFyZ2VudGluYSBkZXNwbGllZ2Egb3BlcmF0aXZvIGNvbiBheXVkYSBpbnRlcm5hY2lvbmFsIHBhcmEgYnVzY2FyIHN1Ym1hcmlubyBwZXJkaWRvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNS9Ob0hheUNvbmV4aW/MgW5hSW50ZXJuZXQuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvcmVsYXgvMzExNjAxL2Zvcm8tY29tdW5pY2FjaW9uZXMtcGFyYS10aWVtcG9zLXNpbi1pbnRlcm5ldC1zZS1yZWFsaXphcmEtZXN0ZS12aWVybmVzLWVuLWVsLWNlbnRyby1jdWx0dXJhbC1jaGFjYW8vIiB0aXRsZT0iRm9ybyDigJxDb211bmljYWNpb25lcyBwYXJhIHRpZW1wb3Mgc2luIGludGVybmV04oCdIHNlIHJlYWxpemFyw6EgZXN0ZSB2aWVybmVzIGVuIGVsIENlbnRybyBDdWx0dXJhbCBDaGFjYW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bcm5hbGRvIEVzcGlub3phPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9yZWxheC8zMTE2MDEvZm9yby1jb211bmljYWNpb25lcy1wYXJhLXRpZW1wb3Mtc2luLWludGVybmV0LXNlLXJlYWxpemFyYS1lc3RlLXZpZXJuZXMtZW4tZWwtY2VudHJvLWN1bHR1cmFsLWNoYWNhby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Gb3JvIOKAnENvbXVuaWNhY2lvbmVzIHBhcmEgdGllbXBvcyBzaW4gaW50ZXJuZXTigJ0gc2UgcmVhbGl6YXLDoSBlc3RlIHZpZXJuZXMgZW4gZWwgQ2VudHJvIEN1bHR1cmFsIENoYWNhbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMDQvcmVkZXNzb2NpYWxlLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25hY2lvbmFsLzMwNjUyMC9jYXJhY2FzLXByZXNzLWNsdWItaW52aXRhLWFsLWZvcm8tY3VhbmRvLWxvcy1ydW1vcmVzLW5vcy1kZXNib3JkYW4tcXVpZW4tZGljZS1sYS12ZXJkYWQtZW4tbGFzLXJlZGVzLXNvY2lhbGVzLyIgdGl0bGU9IkNhcmFjYXMgUHJlc3MgQ2x1YiBpbnZpdGEgYWwgZm9ybzogQ3VhbmRvIGxvcyBydW1vcmVzIG5vcyBkZXNib3JkYW4gwr9xdWnDqW4gZGljZSBsYSB2ZXJkYWQgZW4gbGFzIFJlZGVzIFNvY2lhbGVzPyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNhcmFjYXMgUHJlc3MgQ2x1YjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbmFjaW9uYWwvMzA2NTIwL2NhcmFjYXMtcHJlc3MtY2x1Yi1pbnZpdGEtYWwtZm9yby1jdWFuZG8tbG9zLXJ1bW9yZXMtbm9zLWRlc2JvcmRhbi1xdWllbi1kaWNlLWxhLXZlcmRhZC1lbi1sYXMtcmVkZXMtc29jaWFsZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q2FyYWNhcyBQcmVzcyBDbHViIGludml0YSBhbCBmb3JvOiBDdWFuZG8gbG9zIHJ1bW9yZXMgbm9zIGRlc2JvcmRhbiDCv3F1acOpbiBkaWNlIGxhIHZlcmRhZCBlbiBsYXMgUmVkZXMgU29jaWFsZXM/PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wMS9Bc2FtYmxlYU5hY2lvbmFsUGFqYXJpdG8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbmFjaW9uYWwvMjk4NzAxL2xhcy05LW5vdGljaWFzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1hLWVzdGEtaG9yYS1kZS1sYS10YXJkZS00My8iIHRpdGxlPSJMYXMgOSBub3RpY2lhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGEgZXN0YSBob3JhIGRlIGxhIHRhcmRlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU48L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25hY2lvbmFsLzI5ODcwMS9sYXMtOS1ub3RpY2lhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtYS1lc3RhLWhvcmEtZGUtbGEtdGFyZGUtNDMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIDkgbm90aWNpYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBhIGVzdGEgaG9yYSBkZSBsYSB0YXJkZTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDIvTHVpc0Nhcmxvc0RpzIFhei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9uYWNpb25hbC92ZW5lenVlbGEtMi8yOTc1MjcvbHVpcy1jYXJsb3MtZGlhei1yZWQtZGUtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iTHVpcyBDYXJsb3MgRMOtYXo6IFJlZCBkZSBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVkdWNhY2nDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25hY2lvbmFsL3ZlbmV6dWVsYS0yLzI5NzUyNy9sdWlzLWNhcmxvcy1kaWF6LXJlZC1kZS1zYWJlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MdWlzIENhcmxvcyBEw61hejogUmVkIGRlIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+