Denuncian la desaparición del periodista Luis Carlos Díaz - Runrun

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Denuncian la desaparición del periodista Luis Carlos Díaz

kathypennacchio12 marzo, 20191min1

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EL PERIODISTA Y CIBERACTIVISTA Luis Carlos Díaz se encuentra desaparecido desde hace varias horas, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP)  y su esposa la también comunicadora Naky Soto.

“Salió de la radio a las 5:30 pm, rumbo a su casa y nunca llegó. En los últimos días había recibido amenazas por las redes sociales”, informó el sindicato a través de su cuenta de Twitter.

 

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