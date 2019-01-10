 El Mañanero de hoy #11Ene: Las 8 noticias que debes saber - Runrun
Lo último
   

Buscar

El Mañanero de hoy #11Ene: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es10 enero, 20193min2

Artículos Relacionados

Monitor de VíctimasNoticias

#MonitorDeVíctimas | La FAES arrancó el año con 8 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Macarao

Monitor de VíctimasNoticias

#MonitorDeVíctimas | Kennedy vivió una nueva masacre policial

NoticiasRelaxTop 5

Maikel Moreno se extravió y Maduro apuró el discurso en el búnker del TSJ

PLANTILLA_-Imagen-del-mañanero-2.jpg

MIENTRAS NICOLÁS MADURO pronunciaba su discurso durante su juramentación como gobernante, varios países latinoamericanos ejecutaron acciones para rechazar el acto. Con declaraciones, resoluciones y comunicados, altos funcionarios fijaron posiciones que desconocieron a la nueva administración que apenas se instalaba.

mañanero vespertino Lo que debes saber

Asamblea Nacional convoca un cabildo abierto para declarar la usurpación de poder

Congresista de EEUU propone ley para restringir la venta de armas a Venezuela

Nicolás Maduro asume mandato presidencial para el período 2019-2025

OEA acuerda no reconocer legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro

mañanero vespertino No te pierdas

Mientras hablabas: los países y organizaciones que rechazaron la juramentación de Maduro

 ¿Quiénes se retrataron con Maduro y quiénes no?

El juramentado que no vieron en la avenida Baralt

¿Por qué las elecciones del #20May y la toma de posesión del #10Ene son ilegítimas?

mañanero vespertino Ve esto

mañanero vespertino La cita

 “El artículo 233 de la CRBV es inequívoco. NO hay presidente electo. A partir de hoy corresponde que el presidente de la Asamblea asuma la presidencia de la República, tendrá el respaldo de todos los venezolanos“, María Corina Machado, #10Ene.

Precio de @BarrilVenezuela es $51.82 base a WTI de $52.35

Post Views: 2

Enviar Comentarios

anteriorCongresista de EEUU propone ley para restringir la venta de armas a Venezuela

siguienteMaikel Moreno se extravió y Maduro apuró el discurso en el búnker del TSJ

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios