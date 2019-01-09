El Mañanero de hoy #10Ene: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

MIENTRAS EL PAÍS SE PARALIZA política y financieramente, las bandas de la pillería andan por la libre. En la Gobernación del Zulia dieron la orden de que a partir del lunes 7 de enero cada productor ganadero debe dejar en los mataderos una (1) cabeza por cada entrega de dos hasta seis animales, dos (2) cabezas por cada entrega de siete a nueve animales y, a partir de diez, debe dejar el 30% de cualquier cantidad que entregue.
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“Queremos reconocer al Grupo de Lima, cada uno de sus países y gobiernos (…) Esas acciones que ahí se dijeron han comenzado a ejecutarse contra miembros del régimen que han violado la constitución. Agradecemos y pedimos al Grupo de Lima que acompañe esta lucha que ahora avanzamos”, María Corina Machado, #9Ene.
Precio de
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