El Mañanero de hoy #9Ene: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL DEPARTAMENTO DE TESORO DE EE.UU. amplió su lista OFAC este 8 de enero con siete nuevo nombres de empresarios o funcionarios venezolanos, incluído el magnate de medios venezolanos Raúl Gorrín, quien según investigaciones sería cercano al presidente Nicolás Maduro.
Carmen Castro Gilly fue designada como nueva defensora pública general por la ANC
Canciller de Uruguay dice que el Grupo de Lima no es nadie para desconocer a Maduro
Tesis de la usurpación de la Presidencia gana fuerza entre especialistas
La UE insiste en que Venezuela debe organizar nuevos comicios presidenciales
Reaparece González López como consejero de la Presidencia
Departamento de Tesoro de EE.UU sanciona a Raúl Gorrín y otras 6 personas de su entorno
AN aprueba creación de Fondo para la Recuperación de Activos Producto de la Corrupción
Colectivos prometen defender a Maduro con el “fusil en la mano”
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“El régimen de Maduro ha saqueado miles de millones de personas de Venezuela para apuntalar su círculo íntimo, el ejército venezolano y sus aliados en La Habana”, John Bolton, consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos #8Ene.
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es @BarrilVenezuela $49.82 base a WTI de $50.33
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