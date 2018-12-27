Temblor al Norte de Valencia despertó a los habitantes del centro del país - Runrun

Funvisis reportó magnitud de 4.9 a 12 kilómetros de la capital carabobeña
“A mi vecina se le quebró el nacimiento”, “Aquí solo se rompió un portarretrato”, “Todos los vecinos salieron del edificio”, “Yo hasta saqué los carros”, “Escuché un ruido muy fuerte y luego se comenzaron a mover las ventanas”. Así llegaron, vía Whatsapp, los reportes desde Valencia y Maracay, ciudades del centro de Venezuela la madrugada del 27 de diciembre.
Un sismo de 4.9 de magnitud, a una profundidad de 9,4 kilómetros y a 12 kilómetros al Noreste de Valencia fue el reporte de Funvisis publicado en su cuenta de Twitter. La detección fue hecha a las 4:59 am y la publicación en su cuenta de Twitter a las 5:10 am.
Minutos antes de la publicación de Funvisis servicios sísmicos de Colombia habían reportado el evento sísmico, al que le otorgaron una de magnitud 6.1. También los servicios chilenos dieron la información antes que la institución venezolana.
De acuerdo con Funvisis, ocurrieron al menos tres réplicas: una a las 5:12 am de 3,8 de magnitud a 16 km de Valencia y otra a las 5:24 am de 4.8 de magnitud, a la misma distancia de la capital carabobeña.
Hasta los momentos, los carabobeños han reportada hasta ocho réplicas.
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