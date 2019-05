Huawei seguirá respaldando sus dispositivos tras suspensión de negocios con Google

HUAWEI DIJO QUE RESPALDARÁ SUS móviles y tabletas presentando actualizaciones de seguridad y servicios después de que Google le cerró las puertas del sistema operativo Android.

No obstante, la firma tecnológica china no precisó qué ocurrirá con los teléfonos que venda en el futuro, que es improbable que tengan acceso a los servicios más populares de Google, como Gmail, YouTube y los mapas, a no ser que obtenga una licencia especial.

Los dispositivos de Huawei en su mercado doméstico usan un sistema operativo a medida basado en Android de código abierto, pero no incluyen acceso a ningún servicio de Google, que están prohibidos en China. Sin embargo, la ausencia de Google dañará mucho al atractivo de Huawei a nivel global.

“Huawei seguirá entregando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los productos móviles y tabletas Huawei y Honor existentes, cubriendo los que han sido vendidos y los que están en stock a nivel mundial”, dijo un portavoz de Huawei en un correo electrónico.

“Seguiremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible”, afirmó Huawei, que aspira a superar a Samsung como el mayor fabricante mundial de móviles.

“Como uno de los socios clave de Android a nivel mundial, hemos trabajado de forma estrecha con su plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a los usuarios como a la industria”, agregó.

Casi la mitad de los 208 millones de celulares que Huawei produjo en 2018 salieron fuera de la China continental, siendo Europa su principal mercado foráneo, donde sus dispositivos tenían una cuota de mercado del 29% en el primer trimestre de 2019, según la firma de análisis tecnológico IDC.

El analista de la industria Richard Windsor dijo que la pérdida de Google costará probablemente a Huawei todas sus ventas de móviles fuera de China. “Huawei no perderá acceso a Android, que tiene código abierto, pero los dispositivos Android fuera de China deben ofrecer acceso a los servicios de Google para tener alguna posibilidad de ser vendidos”, señaló.

Google, propiedad de Alphabet Inc, dijo que activará restricciones a las actualizaciones de Android después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Huawei en una lista negra comercial, complicando sus negocios con firmas estadounidenses.

