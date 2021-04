Runrunes de Bocaranda: BAJO – LA FRONTERA POR EL ARAUCA - Runrun

En la gráfica que nos hicieron llegar destacan la identificación del FAES en el uniforme del almirante Ceballos Ichazo.

LA FRONTERA POR EL ARAUCA

El conflicto con un supuesto grupo disidente de las Farc ha causado la movilización de 3.000 venezolanos a Colombia. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, sostuvo que el envío de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana a Apure, zona de conflicto armado en la frontera con Colombia, por los recientes enfrentamientos con grupos disidentes de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), es una muestra de que el régimen de Nicolás Maduro desconfía de la capacidad de los militares venezolanos. Dijo la experta en seguridad y defensa textualmente: “El envío de las FAES a la zona es un revés para la FANB. Un signo de desconfianza en su capacidad operativa”.

Sin embargo, otras informaciones, desde adentro del estamento militar, “corrieron como pólvora” para asegurarnos -hasta con una foto resaltada marcando el símbolo en el uniforme- que hay una agrupación dentro del ejército denominada “FAES Militar”. Si bien la conocida es la letal FAES policial, también existe una FAES militar que está bajo el mando directo del CEOFANB a cargo del almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Una no tiene nada que ver con la otra.

EL BANQUERO “CANTANTE”

Mattias Krull fue por años el banquero de muchos de los aprovechadores, corruptos, enchufados y ladrones del dinero oficial, rojo-rojito, en estas dos décadas de “robo”-lución. Fue por unos años el principal intermediario con los verdaderos capitostes en el poder. Krull llevó a la banca europea miles de millones de dólares sacados de Venezuela de los bancos oficiales o de despachos a cargo de civiles o militares. De la Revista Semana de Colombia reproduzco algunos párrafos: “Los problemas de Krull provienen de su época como banquero en Venezuela. En el país suramericano trabajó para Julius Baer Group, desempeñó un papel singular como banquero privado de los llamados Bolichicos, los pocos privilegiados de la revolución bolivariana que buscaban trasladar sus fortunas de la noche a la mañana al extranjero.

Seleccionó con precisión a quienes, en los altos mandos, rojos-rojitos, con mando e influencia, tenían acceso a disponer de fondos del Tesoro, el Banco Central, PDVSA, las empresas del Estado, las compañías de ‘parapeto’ y los ‘consentidos’ de Miraflores con Hugo y con Nicolás.

En 2018, el banquero rubio y con gafas fue arrestado por cargos de lavado de dinero en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras estaba de vacaciones con su familia. El europeo, normalmente discreto, comenzó hace poco su segundo acto como testigo estelar de una investigación criminal federal de los EE. UU., conocida como “Operación Money Flight”, que busca desenredar cómo los cleptócratas venezolanos robaron miles de millones en riqueza petrolera de su país”.

De ese nombre que traducido sería “Operación Dinero Volador” llegamos a “Flight with me” ese clásico de Sinatra que en español es “Vuela conmigo”. Así es, vuelo con los federales de EE. UU. y policías europeos para ubicar los billones sacados de las arcas venezolanas con la autorización, complicidad y apoyo del régimen que tiene ya 23 años saqueando el país y comprando propiedades para su futuro en el mundo entero, desde Turquía y Rusia hasta las islas de San Vicente y las Granadinas pasando por España, Francia y otros países europeos. Lo mismo en Argentina, México, Saint Kitts y Nevis. Ubicadas ya muchas de ellas, gracias al “bel canto” de este “canario” de origen alemán y con residencia en Panamá. Krull apareció en la investigación denominada “Panamá Papers” aprovechándose del montaje offshore para lavar dinero de funcionarios, enchufados y testaferros de la dictadura venezolana. El tejido establecido y los involucrados en este saqueo de billones de dólares y euros del erario venezolano va apareciendo.

SUCIA IMPRONTA ROJA

Leo en el Informe Confidencial del analista político y económico Tomas Socías Lopez un párrafo sobre Movilnet, la empresa telefónica expropiada por Hugo Chávez y que, después de ser un ejemplo de calidad en el servicio y cobertura, hoy es una desvencijada, saqueada e ineficiente empresa que ni siquiera puede conectar una simple llamada de los venezolanos. Cito a TSL: “El presidente de la República se queja porque no hay dinero. Se habla de las sanciones y de los efectos negativos de estas medidas sobre la economía del país. Se dice que a causa de las mismas no hay recursos para comprar las vacunas contra el coronavirus.

Pero, sin embargo, una empresa del Estado como Movilnet no cobra desde septiembre del año pasado.

Sí, como leen, los usuarios de esta operadora estamos a ciegas con el pago de las rentas. Hay que transferir el dinero haciendo un cálculo aproximado de lo que se gasta. Además, el servicio es bastante deficiente. Es una lástima que una empresa estatal de un sector tan importante como el de las telecomunicaciones haya llegado a este punto, cuando hace relativamente poco tiempo era una de las mejores y su cobertura, además de la calidad de su señal, llegaba a cualquier rincón de Venezuela. Ya que hablamos de los servicios, es hora de hacer un balance de cómo se encuentra este sector en Venezuela. Telefonía, agua, electricidad, todos ellos están en manos del Estado y lamentablemente el deterioro es visible”.

DESBORDADA

No hay UCI libre en ninguna clínica u hospital. Los entierros se hacen de noche para que “los vecinos no se den cuenta”. Las cremaciones superaron la capacidad de los hornos diversos que hay en el país. No se hacen los despistajes necesarios y PCR para no hacer crecer las cifras manipuladas. Cuídese mucho [email protected] que nos lee. Use dos mascarillas, mantenga la distancia a dos metros, lávese constantemente las manos con jabón y utilice tantas veces como lo requiera alcohol en líquido o en espray. No se confíe de quien está a su lado. Guantes y “face shield” si está en un lugar peligroso o contaminado. Cuando vaya a comer en sitio público esté consciente de la contaminación por boca, nariz o dedos. Cuando de verdad se sepan las cifras reales nos sorprenderemos todos. Plegarias al cielo y protección del beato José Gregorio.