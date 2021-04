Runrunes de Bocaranda: ALTO – 2 x CARACAS-MOSCÚ - Runrun

Foto flota de aviones rusos de Aeroflot, línea que enlaza dos veces por semana a Caracas y Moscú. Foto Lacalle.com.ve

2 x CARACAS-MOSCU

La línea bandera de Rusia, Aeroflot, comienza dos vuelos semanales regulares entre los dos países. La razón no es por el tráfico de pasajeros, que nunca ha pasado de medio centenar incluyendo los militares asesores y funcionarios diplomáticos, sino por el traslado de oro y otros valores minerales que no caben en los pequeños aviones Bombardier. Adicionalmente, en estos su carga podría ser revisada si ocurre una emergencia que los haga aterrizar en cualquier aeropuerto disponible, cosa que no ocurre con aviones de pasajeros y carga comerciales. Todo esto indica la urgencia de vender todo el oro que el régimen pueda extraer sin importarle el ecocidio diario en el sur de Venezuela.

Otra indicación de que sí hay fuentes de ingresos que no se mencionan. Las redes sociales han indicado la súbita proliferación de vuelos desde y hacia Moscú con aterrizaje y despegue del aeropuerto de Maiquetía. Y de todo tipo de aeronaves, desde aviones ejecutivos hasta de pasajeros y de carga.

EL CHULETA DE PODEMOS

Pablo Iglesias, como vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, tenía el privilegio de conocer lo que se llama el “Informe Diario de Inteligencia” levantado por los distintos órganos de seguridad del gobierno español, entre ellos el Centro Nacional de Inteligencia. Este órgano depende del Ministerio de Interiores y reporta al rey. Iglesias no tenía ni voz ni voto, pero, aunque no podía intervenir ni cambiar lo allí presentado, al conocer de los casos y las personas podía alertar a quien le conviniera, bien por estar incurso en delitos o bien por tener conocimiento de algunos personajes venezolanos y españoles que estuvieran siendo investigados por lavado de capitales.

Se sabe de algunos que se han escondido tras un oportuno y costoso pitazo antes de que los ubicara la justicia.

La inundación de dinero sucio de la corrupción venezolana roja rojita, de 22 años de gobiernos de Chávez y Maduro está por doquier el territorio español y sus bancos. Las compras de pisos y hasta edificios enteros en la capital española por parte de socios de altos cargos venezolanos han permitido abrir algunas pesquisas. La salida de Iglesias, por años tarifado y subsidiado por Hugo Chávez junto con sus socios de la Universidad Complutense, es una buena nueva para quienes lo han denunciado por años sin efecto alguno en el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

MENEADA DE MATA ROJA

El sector de la (in)justicia madurista está en la mira presidencial, pues se le hace necesario un “maquillaje democrático” cuando se quiere llamar a elecciones generales antes de fin de año. Es menester cambiar el actual Consejo Nacional Electoral pero lo que está planteado hacer sería solo un maquillaje de apariencia, pues la lista de candidatos rojos maduristas supera a los candidatos democráticos. Con fichas absolutas de Maduro -como actuales magistrados o el director del Saime- quieren llenar la directiva dando 2 directores a la oposición y dos al gobierno pero a la vez seleccionar un tercero, vestido de mediador, pero que también sería ficha del régimen antidemocrático. Los esfuerzos de Noruega y la Unión Europea junto con Estados Unidos apuntan a ejercer más presiones al régimen ya calificado por ellos como no democrático o dictatorial.

SUBREPTICIAS

Es lo que ha venido sucediendo con mucho sigilo en varios países, precisamente para que sea sorpresa y no se filtren dichas acciones. Se han incrementado los congelamientos de cuentas bancarias de algunos “enchufados gubernamentales o sus intermediarios” -o “frontones” como también les dicen-, al igual que el manejo de millones en efectivo o en barras de oro, en locaciones otrora consideradas “santuario” para ese dinero mal habido del madurismo reinante.

El último ejemplo viene de Dubai, donde el mismo comprador que el año 2019 adquirió 300 camionetas Toyota para ser “obsequiadas como regalo de ascenso a los nuevos mayores generales y almirantes en jefe” pretendió comprar igual cantidad para los ascendidos el próximo julio. Su sorpresa fue mayor que la de los voluminosos personajes a ascender por decisión “del presidente Nicolás”. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos decidió no autorizar la venta tras una petición que podría haber sido estadounidense o europea. Fabricantes y vendedores de los vehículos más costosos del mundo como el Mercedes-Maybach, Audi, Ferrari, Rolls Royce Dawn, Cullinam, Ghost, Phantom y Wraith; Bentley Bentayga, Continental GT y Flying Spur, Range Rover SV Autobiography, Mercedes, Porsche Panamera, Toyota Century, BMW Alpina y BMW-7, Audi A8, Cadillac Escalade, Lexus LS 500, Lincoln Navigator, Genesis G90 y la camioneta pick-up FordF-150 Limited (ya hay varias en el interior de Venezuela) han sido alertados para que informen del tipo de transacciones, pues ya los “conectados rojos y sus financistas” han hecho gala y desplante de sus exquisitos gu$to$ tras sus gigantescos gui$o$ con funcionarios del régimen. En automóviles los precios oscilan entre $457.750, el primero, hasta $70.825 el último de esta lista. Otro tanto están haciendo en el exterior con los vendedores de las más caras motos de alta cilindrada que ya se pasean velozmente por nuestro país. Se detectan fácilmente pues llevan varios guardaespaldas motorizados, por lo general sin placa.