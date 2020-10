Runrunes de Bocaranda: BAJO – CHAVISMO.INC - Runrun

CHAVISMO.INC

O también podría llamarse “Los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo”. De un apartamento en un ostentoso rascacielos en la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, a casas de fantasía en la paradisíaca Marbella, en España. Desde inversiones en exclusivos proyectos turísticos del Caribe como Punta Cana, República Dominicana, a emprendimientos con presupuestos de ensueño en El Salvador. Desde complejas tramas empresariales tejidas en Panamá conectadas con abultadas cuentas bancarias en el mundo hasta compañías en Argentina o Uruguay que casi sin capital saltaron de hacer negocios más que discretos a simplemente multimillonarios. De la construcción fallida de una megarrefinería petrolera en Nicaragua a la calculada compra de un gigante agroindustrial de Bolivia.

Todo eso ha estado asociado a una fuente común: los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 21 años. De eso trata Chavismo INC., una investigación colaborativa que evidencia un entramado de negocios que abultaron los bolsillos de unos pocos que ahora se establecen en diversos rincones del mundo, en una diáspora que da cuenta de la proyección internacional del caso venezolano, a través de una serie de reportajes que abarcan una decena de países.

Este proyecto de Runrun.es, realizado por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, se apoyó en las pesquisas oficiales realizadas por autoridades como fiscalías, juzgados y parlamentos (entre otros documentos), en 21 naciones, para contar el trasegar y destino de dineros que en algunas oportunidades se lograron gracias a la cercanía con el poder, mediante acuerdos ventajosos, engañosos, fraudulentos, o en otras simplemente fueron fruto de sofisticados esquemas que facilitaron que se exprimiera un patrimonio, dejando empobrecida, con hambre y graves deficiencias humanitarias, a la otrora próspera nación petrolera que aún conserva las más grandes reservas de crudo en el mundo.

Fuera de Venezuela se han abierto al menos 86 investigaciones. En 52 de estos expedientes se sigue la pista a más de 30.000 millones de dólares que estarían relacionados con operaciones de lavado de activos, de acuerdo con la información recopilada por Chavismo INC.

La cifra supera casi seis veces las reservas internacionales según datos del Banco Central de Venezuela divulgados en enero de 2020.

Sin embargo, es una fracción frente a los ingresos recibidos gracias a un boom petrolero que le reportó al Estado, que maneja el monopolio de la industria petrolera, ingresos fiscales calculados en aproximadamente un millón de millones de dólares (1.000.000.000.000) en solo una década, que parecieron evaporarse mientras las instituciones controladas por el chavismo desde hace 21 años apenas han hecho esfuerzos por recuperarlos e investigar las denuncias asociadas a cada centavo.

El retrato se deriva de una base de datos elaborada por Chavismo INC., y abierta al público con la entrega de este trabajo, que plasma un ejercicio de rastreo de 5000 personas y entidades que han estado relacionadas directa o indirectamente con fondos venezolanos. Esa búsqueda arrojó un inventario consolidado de 751 agentes de interés por sus conexiones con negocios de los gobiernos del chavismo. Contratistas con acceso al poder, ex altos funcionarios e intermediarios con contactos privilegiados han sido vinculados con más de 3919 interacciones con sus entornos.

Un patrón común en las pesquisas periodísticas ha sido la “no respuesta” de los gobiernos actuales que han sido sucesión de gobiernos anteriores involucrados en sucios negocios. Por ejemplo los de Argentina (con la corrupta pareja Kirchner), Nicaragua (con la corrupta pareja Ortega-Murillo) y España (con el financiamiento y la corrupción de Pablo Iglesias y Podemos desde bancos y organismos públicos venezolanos) donde las triangulaciones fueron la regla para depositar el saqueo del Tesoro venezolano a cargo de conocidos chavistas y maduristas apoyados desde Miraflores en estas dos décadas de corrupción, dolo, fraudes, malversación, engaños, mentiras y mala fe.

De entrada hay una advertencia en la que se indica: *La inclusión de personas, empresas u otras entidades en la base de datos no pretende sugerir ni dar a entender que hayan infringido la ley o hayan actuado de forma inapropiada.

Ingrese en Runrun.es por Chavismoinc. Quien aprecie un error en el contenido tiene forma de contactar a través del portal a los encargados. Solo es “la punta del iceberg”…

¿TEMORES?

Hace quince días dieron cuenta de que Maduro activó un “comando secreto” para proteger el Palacio de Miraflores. Las presencias “virtuales” en Miraflores gracias a Zoom, Skype o Meet de Google ayudan en las cadenas diarias sobre la covid-19 o para anunciar por enésima vez el “despegue de Venezuela como productora agrícola… o exportadora de ganado… o potencia en cacao… o de cualquier renglón que ya antes han ofrecido en estos más de 7600 días de fracasado y destructor chavismo-madurismo; que lo que ha repartido es retroceso, pobreza, hambruna y humillaciones para la gran mayoría de nuestros compatriotas.

Los vejámenes con la luz, el agua, la gasolina, los servicios indispensables como la educación y la salud, en vez de disminuir aumentan cada día de este gobierno.

El diputado y economista José Guerra, hoy exiliado en Washington, manifestó en una entrevista al colega Pedro Pablo Peñaloza algunas “perlas” que merecen ser recordadas: “Lo que pasa es que la FAN está cooptada y penetrada por un grupo fanatizado y altamente infiltrada por la inteligencia cubana, y da la impresión de que son monolíticos en cuanto a la defensa del régimen, pero no es así”.

Respecto al inconstitucional deseo gubernamental de imponernos la inaceptable “Ley Antibloqueo” el diputado fue enfático:

√ Venezuela no está bloqueada, lo que está es quebrada. La quebró Chávez y Maduro consolidó ese quiebre con las políticas socialistas que ha implementado desde el año 2013”…

√ “Venezuela no requiere una Ley Antibloqueo, lo que quiere es cambio de modelo económico. Además, esta ley que no es tal, porque las leyes las hacen los congresos, es prácticamente un cheque en blanco para que el gobierno cambie la gobernanza en materia petrolera”…

√ “El problema es que no tienen la legitimidad y con la Ley Antibloqueo procuran abrir las puertas a potenciales inversionistas, básicamente a capitales chinos o rusos, bajo cierto marco de ‘legalidad’”…

√ “Pero los analistas saben que meter plata en Venezuela es plata perdida. Los chinos tienen unas acreencias por cobrarle al gobierno de Venezuela de más de 20.000 millones de dólares”.

Más claro imposible. ¿Será el Gólgota de Maduro?

TRUMP Y BIDEN

Como parte de mis estudios en Syracuse University, a fines de los 60, estudiamos el primer debate televisivo en Estados Unidos (1960) entre los candidatos presidenciales del partido Republicano -Richard Nixon, entonces vicepresidente del General Dwight Eisenhower- y del partido Demócrata John Fitzgerald Kennedy. Desde entonces los he visto todos en el correr de los años.

El último de Trump y Biden lo considero el peor de los que presenciado.

Un Trump malcriado, agresivo, grosero e impetuoso, sus características permanentes; y un Biden que si bien es cierto no se dejó enganchar con los ataques a sus familiares y mantuvo su ecuanimidad todo el tiempo, no tuvo ningún aporte valioso al debate como era de esperarse, a no ser que demostrar la intemperancia y las mentiras de Trump con los impuestos no pagados y su zigzagueante mando desde la Casa Blanca.

Por decir esta percepción, más de uno, en su derecho, se molestó. Sin embargo, a las pocas horas la Comisión de Debates Presidenciales tomó la decisión de cambiar algunas reglas para evitar el atropello e interrupciones de cualquiera de los candidatos, dándonos la razón.

Esperemos que para el segundo las cosas mejoren para el bien de la democracia estadounidense. Cuando escribimos, ya Trump salió del hospital y se quitó la mascarilla al llegar a la Casa Blanca dispuesto a seguir en su campaña, pidiendo a la gente que “salgan y no le tengan miedo al covid-19, que hay médicos y medicinas de primera”, a pesar de que sus doctores hayan dicho públicamente que aún no está curado del todo y que debe seguir el tratamiento indicado los próximos días. Veremos pues…

EL SINDROME DE HYBRIS

En la actualidad se utiliza para referirnos a un trastorno “paranoide” denominado síndrome de Hybris, caracterizándose como una alteración que genera un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y desprecio hacia las opiniones de los demás. Creo que tenemos dos claros ejemplos en el comportamiento de algunos presidentes en ejercicio, en varios países, cuyas decisiones e intemperancias nos afectan en el diario quehacer…