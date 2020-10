Runrunes de Bocaranda: ALTO – ADVIERTE BORRELL - Runrun

Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Foto Anadolu Agency en Correo del Orinoco.

ADVIERTE BORRELL

El representante de la Unión Europea enfatizó que dada la negativa del gobierno a retrasar las elecciones parlamentarias, no será posible garantizar “un mínimo de parámetros democráticos y el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización. Va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis”.

Más allá del aspecto político, Borrell manifestó su preocupación por el agravamiento de las condiciones de vida de los venezolanos. “La situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Creo que habría que intentar llegar a un diálogo político. Lo intentamos nosotros y los noruegos, pero sin resultados. Y desde luego, nosotros estamos en contra de las soluciones militares”.

EL FRENTE UNIDO

Lo integran la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Vaticano. Están de acuerdo en seguir presionando a Maduro. No pueden aceptar esa írrita convocatoria. Reiteraron que no serían reconocidos esos resultados así se molesten los jerarcas rojo-rojitos y los bien comprados diputados de la cuestionada “asambleíta” (de los que siguen apareciendo fotos cargados de bolsas de compras en tiendas como Façonnable donde las camisas cuestan de 125 a 220 €uros y cuyas cajas destacan en su “caída y mesa limpia”).

Los enviados de Borrell ofrecieron, de concretarse el traslado de los comicios para el primer semestre de 2021, conseguirle algunas líneas de crédito al régimen (dictatorial y nada democrático y por eso las trabas en los centros financieros) para algunas inversiones, apoyos e insumos habida cuenta de que nada que tenga que ver con medicinas y alimentos está bajo embargo, cuestionado o prohibido.

La campaña madurista acusa a las “potencias imperiales” de ser culpables de la falta de esos rubros. El régimen sigue extrayendo y vendiendo en el exterior el “oro ensangrentado” de Guayana. Fue el mismo gobierno de Irán quien expresó públicamente que las compras de gasolina se hacían con barras de oro llevadas en aviones contratados.

Igualmente ha vendido algún petróleo en pocas cantidades antes de que se deteriorara esa producción con las transnacionales asignadas en los campos. Lo ilegal sigue nutriendo las arcas del BCV. Y no hay cuentas que rendir.

¿ELECCIONES 2021?

Tanto en mis programas por @circuitoonda y por @vivoplay como por twitter, desde el pasado 22 de septiembre hasta el 30 del mismo mes estuve revelando -en adelanto- las condiciones exigidas por la Unión Europea para enviar su misión de observación a las elecciones que Maduro pretendió convocar unilateralmente para el próximo 6 de diciembre.

Todo indica que, de celebrarse, serán en 2021 por varias razones, así el gobierno chille a los cuatro vientos e insista en hacer lo que le venga en gana con sus prestos y obsecuentes CNE y TSJ.

La Unión Europea reiteró con sus dos enviados (maltratados según la prensa española al dejarlos esperando en las horas convenidas para sus citas y exigiéndoles certificados de sus pruebas PCR negativas de Covid-19 en cada reunión) que son necesarios por lo menos 5 meses de anticipación para coordinar lo necesario en los aspectos técnicos del evento y el mismo lapso en el campo político.

Recomiendan cierto acomodo de algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral designado por el ilegítimo Tribunal Supremo -y no por la Asamblea Nacional- lo que de hecho sería un reconocimiento tácito a tremenda ilegalidad. Sus propias acciones al anunciar desde ya el desmontaje de la ilegítima “Asamblea Constituyente” comprueban que esta solo fue una mentirosa escaramuza para mantener a 545 miembros de la causa roja-rojita enchufados al pago mensual de un alto salario (con groseras diferencias entre las distintas “castas” del madurismo-chavismo). Todo, para levantar la mano y aprobar todo tipo de ilegalidades y absurdos para blindarle a Maduro los atropellos y mentiras sobre los que se montó con ese aval desde 2017.

La decisión de la UE no tuvo aceptación dentro de la cúpula del poder. Nicolás venía manteniendo cierta indecisión presionado desde su entorno.

Las discusiones a lo interno del PSUV mostraron la terquedad de Diosdado Cabello, el-Aissami y Cilia Flores para mover la fecha decembrina. Mientras que los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, han estado claros en que si no hay reconocimiento de la elección del 6D por la Unión Europea, la ONU y el Vaticano, las consideraciones y presiones sobre Venezuela empeorarán, mientras han estado esperando que la sindéresis los ilumine.

La misión estuvo encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño. La petición europea exigió ciertos acomodos en el CNE, la revisión de la base de datos, el cese del robo de los partidos a sus dirigentes tradicionales, el apresto de las máquinas que reemplazarán a las que “se quemaron en Mariches” y de las que “ni se habla”. Por el lado de los Rodríguez, con cada vez más fuerza dentro de Miraflores, se piensa en un acuerdo que garantice la “aceptación internacional” del resultado electoral. Están contestes en que sin la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Vaticano reconociéndolo, no pueden abrir un ambiente favorable al régimen o a esos sufragios.

La reunión con el nuncio Giordano giró en torno a esos puntos. La conversa fue muy clara en cuanto a la actitud a seguir si no se cumplen esas peticiones de los tres entes más importantes para certificar el evento electoral. Allí también se habló de: robo de los partidos políticos y sus emblemas y tarjetas, las garantías, el padrón electoral, la actualización del sistema cuando las maquinas incendiadas aún no han sido reemplazadas y, para rematar, la actual pandemia que no tiene fecha de límite, que complica aun más el cuadro de irregularidades.

El Poder Electoral había definido que entre septiembre y diciembre se haría la mayor parte de las auditorías pero, sin previo aviso, publicó en su página web que ahora será de octubre en adelante. Es decir cada día cambian las “reglas de juego” o mejor las llamamos de una vez por todas “las trampas en juego”…